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Інтерв'ю

Нові авіаудари в Сирії: щонайменше 30 загиблих, десятки поранених

НовиниНадзвичайні події    17.03.2018 - 18:52
Фото: Сирія після авіаударів (unicef.org)
Фото: Сирія після авіаударів (unicef.org)

Близько 10 тис. людей, включаючи сотні жінок та дітей, уранці в суботу залишили анклав

У Сирії щонайменше 30 людей загинуло в суботу, 17 березня 2018 року, внаслідок авіаударів по району Східна Гута. Ще кілька десятків людей було поранено, повідомляє з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини DW.

За даними спостерігачів, у місті Замалка мішенню авіаудару стала група людей, які намагалися втекти на підконтрольну уряду Сирії територію.

Також центр моніторингу повідомив, що близько 10 тисяч людей, включаючи сотні жінок та дітей, вранці 17 березня залишили анклав. Загалом же, як зазначили в центрі, починаючи з п'ятниці, на підконтрольну уряду територію зі Східної Гути втекло близько 40 тисяч осіб.

Водночас у російському Генштабі повідомили, що з ранку суботи зі Східної Гути вийшли понад 27 тисяч людей, а загалом "гуманітарним коридором" виведено понад 44 тисячі осіб. Також росіяни стверджують, що сирійські урядові війська під час проведення операції проти бойовиків ісламістської групи "Джебхат ан-Нусра" повністю дотримуються резолюції Радбезу ООН.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські авіаудари призвели до загибелі 57 і поранення близько сотні цивільних у районі сирійської Східної Гути.

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Теги: авіаудари, Війна в Сирії, Сирія
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