Новые американские санкции не повлияют на работу "Альфа-банка" в Украине, - НБУ

Как отметили в НБУ, Министерство финансов США в своем официальном сообщении о введении нового пакета санкций против России и, в частности, российского Альфа-банка, заявило, что АО "АЛЬФА-БАНК" (Украина) является независимым от Альфа-банка (Россия) юридическим лицом, которое не подпадает под международные санкции.

НБУ, руководствуясь законодательством Украины, уже признал деловую репутацию акционеров АО "АЛЬФА-БАНК" (Украина) - граждан РФ, к которым применены международные санкции, небезупречной и применил меры воздействия в виде запрета собственникам существенного участия в АО "АЛЬФА-БАНК" использовать право голоса.

"В то же время санкции, примененные к владельцам АО "АЛЬФА-БАНК" (Украина), а также международные санкции в отношении банков России не накладывают дополнительных ограничений на работу АО "АЛЬФА-БАНК" (Украина) в Украине", - говорится в сообщении.

В НБУ напомнили, что АО "АЛЬФА-БАНК" (Украина) является системно важным банком, который работает на территории Украины исключительно в рамках украинского законодательства.

АО "АЛЬФА-БАНК" (Украина) имеет значительную долю на рынке депозитов физических лиц: объем средств, привлеченных банком от домохозяйств, составляет около 48 млрд грн, или свыше 6% от общего объема депозитов украинцев. Объем средств украинских предприятий составляет около 24 млрд грн. Банк обслуживает более 2,6 млн физических лиц, 55 тыс. юридических лиц и 89 тыс. физических лиц-предпринимателей. Кроме того, банк удерживает и обслуживает существенную долю инфраструктуры финансового сектора (691 банкомат, 16 858 POS-терминалов, 201 отделение), работоспособность которой сегодня имеет критическое значение для финансовой стабильности.