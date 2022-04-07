Нові американські санкції не вплинуть на роботу "Альфа-банку" в Україні, - НБУ

Як зазначили в НБУ, Міністерство фінансів США у своєму офіційному повідомленні про запровадження нового пакета санкцій проти Росії та, зокрема, російського Альфа-банку заявило, що АТ "АЛЬФА-БАНК" (Україна) є незалежною від Альфа-банку (Росія) юридичною особою, яка не підпадає під міжнародні санкції.

Національний банк, керуючись законодавством України, вже визнав ділову репутацію акціонерів АТ "АЛЬФА-БАНК" (Україна) - громадян РФ, до яких застосовані міжнародні санкції, небездоганною та застосував заходи впливу у вигляді заборони власникам істотної участі в АТ "АЛЬФА-БАНК" використовувати право голосу.

"Водночас санкції, застосовані до власників АТ "АЛЬФА-БАНК" (Україна), а також міжнародні санкції щодо банків Росії не накладають додаткових обмежень на роботу АТ "АЛЬФА-БАНК" (Україна) в Україні", - йдеться в повідомлені.

У НБУ нагадали, що АТ "АЛЬФА-БАНК" (Україна) є системно важливим банком, який працює на території України виключно в межах українського законодавства.

АТ "АЛЬФА-БАНК" (Україна) має значну частку на ринку депозитів фізичних осіб: обсяг коштів, залучених банком від домогосподарств, становить близько 48 млрд грн, або понад 6% від загального обсягу депозитів українців. Обсяг коштів українських підприємств становить близько 24 млрд грн. Банк обслуговує понад 2,6 млн фізичних осіб, 55 тис. юридичних осіб та 89 тис. фізичних осіб-підприємців. Крім того, банк утримує і обслуговує суттєву частку інфраструктури фінансового сектору (691 банкомат, 16 858 POS-терміналів, 201 відділення), працездатність якої сьогодні має критичне значення для фінансової стабільності.