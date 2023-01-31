NOVUS та Food for Ukraine продовжують допомагати Україні: основні напрямки черіті-проєктів

NOVUS разом із власним благодійним фондом Food for Ukraine, заснованим у Литві, продовжує підставляти плече допомоги українцям. Як і у попередньому році, компанія задовольняє першочергові потреби населення. Водночас важливим вектором діяльності залишається підтримка дітей.

Одним із перших на заклик підтримати українців відреагував бенефіціар мережі Раймондас Туменас. Компанія розпочала надавати продуктову допомогу Київщині вже у перші дні вторгнення. Адже Раймондас переконаний, що необхідно докласти максимум зусиль, аби забезпечити подальшою допомогою верстви населення України, які особливо постраждали за останній рік.

Як сприяння міжнародних партнерів посилює благодійну діяльність NOVUS та що відомо про плани мережі на 2023 рік – розповідаємо у матеріалі.

Як NOVUS допомагає українцям

Зважаючи на всі виклики минулого року, мережа супермаркетів NOVUS зробила усе можливе, аби полегшити становище українців, які особливо важко переживають наслідки повномасштабного вторгнення росії. Так, з лютого по кінець грудня компанія передала понад 360 тисяч продуктових наборів на суму більше як 65 мільйонів гривень. До кінця зими мережа передасть ще тисячі наборів, на які було виділено близько 2 000 000 гривень.

Товари першої необхідності надходять тим, хто саме зараз найбільше потребує підтримки. Серед адресатів – мешканці Гостомеля, Бородянки, Вишгорода, а також самотні пенсіонери, люди з інвалідністю та ті, чиї домівки зруйнували ворожі снаряди.

Окрему увагу NOVUS приділяє дітям, оскільки саме ця категорія населення особливо гостро переживає реалії воєнного часу. Крім допомоги продуктами, малюків забезпечують всебічною турботою та підтримкою. Приміром, з настанням холодів передали понад півтори тисячі ковдр, напередодні навчального року NOVUS разом з клієнтами зібрав до школи 1500 учнів, закупивши базову канцелярію, а до Всесвітнього дня серця мережа об'єдналася з Інститутом серцево-судинної хірургії імені Амосова та влаштувала безкоштовне обстеження дітей із малозабезпечених сімей.

Не оминули увагою представники мережі і Різдвяні свята. Щоб відволікти малечу від воєнних реалій, NOVUS організував справжню казку перед Новим роком із виставами, іграми та корисними подарунками. А також в мережі на постійній основі діє проект «Велике маленьке серце», який успішно допомагає збирати кошти на лікування дітей з вродженими вадами серця.

Діти займають особливе місце у нашій програмі з допомоги населенню. За ними – надії, завтрашній день, робота над розбудовою могутньої країни. Але сьогодні їм дуже потрібна опора. І трохи дитинства, якого їх позбавили. Ми щиро радіємо, коли хоча б частково вдається його повернути,

– зазначає бенефіціар мережі супермаркетів NOVUS Раймондас Туменас.

Раймондас Туменас про місію NOVUS

Забезпечення українців найважливішим стало одним зі щоденних завдань NOVUS. Компанія намагається бути корисною в усіх аспектах, працюючи як на локальному, так і на міжнародному рівнях. В останньому провідну роль відіграє, зокрема, литовський благодійний фонд Food for Ukraine, заснований мережею супермаркетів. Однак все це було б неможливим без підтримки небайдужих громадян Литви, а також партнерів фонду – меценатів та європейських бізнесів, яких об’єднав NOVUS.

Від початку повномасштабного вторгнення фокус команди NOVUS та Food for Ukraine розподіляється між бізнес-процесами та відстеженням ситуації в Україні. А до рутинних завдань додалася регулярна допомога тим, хто постраждав під час війни.

Ми не можемо стояти осторонь, коли країні потрібна підтримка. Наше стратегічне рішення – допомагати українцям фундаментально важливим – продуктами харчування. Для нас це не просто складова корпоративної соціальної відповідальності. Це повноцінна місія. І щоденна робота. На рівні з вирішенням бізнес-питань ми шукаємо шляхи, щоб продовжувати надавати цю допомогу. Нашу мету поділяють литовці, більшість жителів країни роблять свій внесок на підтримку України. Вони вірять у її становлення, як і особисто я вірю в стабільне й сильне майбутнє держави,

– ділиться Раймондас.

Відбудова та інвестиції

Не тільки населення, але й економіка України неабияк потребує підтримки. Адже запорука стабілізації кризи – це робота бізнесу, капітальні фінансові вкладення у розвиток. Саме тому у NOVUS прийняли значуще рішення – не припиняти інвестувати у магазини, склади, попри потенційні ризики та фактичні збитки, які вже зазнала компанія протягом майже року. Так, наприкінці 2022 мережа змогла завершити важливий етап – відновлення усіх пошкоджених війною магазинів – останнім і дуже символічним стало відкриття у Бучі, на Мироцькій. Окрім цього, було прийнято рішення продовжувати будівництво сучасного розподільчого центру. Об’єм інвестицій, як розповідає власник, вже встиг перевищити 350 000 000 гривень.

На думку підприємця, Україна неодмінно відстоїть свободу та в майбутньому зможе стати однією із найрозвинутіших держав Європи. Водночас він докладе всі наявні ресурси, аби пришвидшити цей процес: вливатиме інвестиції, працюватиме над відкриттям нових магазинів і складів, забезпеченням робочих місць, та звісно, надаватиме благодійну підтримку.