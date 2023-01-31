NOVUS и Food for Ukraine продолжают помогать Украине: основные направления charity-проектов

NOVUS вместе с собственным благотворительным фондом Food for Ukraine, основанным в Литве, продолжает подставлять плечо помощи украинцам. Как и в прошлом году, компания удовлетворяет первоочередные потребности населения. В то же время, важным вектором деятельности остается поддержка детей.

Одним из первых на призыв поддержать украинцев отреагировал бенефициар сети Раймондас Туменас. Компания начала оказывать гуманитарную помощь в Киевской области уже в первые дни полномасштабного вторжения. Ведь Раймондас убежден, что необходимо прикладывать максимум усилий, чтобы обеспечить необходимой помощью слои населения Украины, особенно пострадавшие за последний год.

Как содействие международных партнеров усиливает благотворительность NOVUS и что известно о планах сети на 2023 год – рассказываем в материале.

Как NOVUS помогает украинцам

Несмотря на все вызовы и сложности прошлого года, сеть супермаркетов NOVUS сделала все возможное, чтобы облегчить положение украинцев, особенно тяжело переживающих последствия полномасштабного вторжения россии. Так, с февраля до конца декабря компания передала более 360 тысяч продуктовых наборов на сумму более 65 миллионов гривен. К концу зимы сеть передаст еще тысячи наборов, на которые было выделено около 2 000 000 гривен.

Товары первой необходимости передают тем, кто именно сейчас больше всех нуждается в поддержке. Среди адресатов – жители Гостомеля, Бородянки, Вышгорода, а также одинокие пенсионеры, люди с инвалидностью и те, чьи дома разрушили вражеские снаряды.

Особое внимание NOVUS уделяет детям, поскольку именно эта категория населения остро переживает реалии военного времени. Помимо помощи продуктами, детей окружают всесторонней заботой и поддержкой. К примеру, с наступлением холодов передали полторы тысячи одеял, в канун учебного года NOVUS вместе с клиентами собрал в школу 1500 учеников, закупив базовую канцелярию, а ко Всемирному Дню сердца сеть объединилась с Институтом сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова и организовала бесплатное обследование детей из малообеспеченных семей.

Не обошли вниманием и Рождественские праздники. Чтобы отвлечь малышей от военных реалий, NOVUS организовал настоящую сказку перед Новым годом со спектаклями, играми и полезными подарками. А также в сети на постоянной основе действует проект «Велике маленьке серце», который успешно помогает собирать средства на лечение детей с врожденными пороками сердца.

Дети занимают особое место в нашей программе помощи населения. За ними – надежды, завтрашний день, работа над развитием сильной страны. Но сегодня им очень нужна опора. И немного детства, которого их лишили. Мы искренне радуемся, когда хотя бы частично удается его вернуть, – отмечает бенефициар сети супермаркетов NOVUS Раймондас Туменас.

Раймондас Туменас о миссии NOVUS

Обеспечение украинцев самым важным стало одной из ежедневных задач NOVUS. Компания пытается быть полезна во всех аспектах, работая как на локальном, так и на международном уровнях. В последнем ведущую роль играет литовский благотворительный фонд Food for Ukraine, основанный сетью супермаркетов. Однако все это было бы невозможно без поддержки неравнодушных граждан Литвы, а также партнеров фонда – меценатов и европейского бизнеса, которых объединил NOVUS.

С самого начала полномасштабного вторжения фокус команды NOVUS и Food for Ukraine распределяется между бизнес-процессами и отслеживанием ситуации в Украине. А к рутинным задачам добавилась регулярная помощь пострадавшим во время войны.

Мы не можем стоять в стороне, когда стране нужна поддержка. Наше стратегическое решение – помогать украинцам фундаментально важным – продуктами питания. Для нас это не просто составляющая корпоративной социальной ответственности. Это полноценная миссия. И ежедневная работа. Наравне с решением бизнес-вопросов мы ищем возможности, чтобы продолжать оказывать помощь. Наши цели разделяют литовцы, большинство жителей страны вносят свой вклад в поддержку Украины. Они верят в ее становление, как и лично я верю в стабильное и сильное будущее этого государства, – делится Раймондас.

Восстановление и инвестиции

Не только население, но и экономика Украины очень нуждается в поддержке. Ведь залог стабилизации во время кризиса – это работа бизнеса, капитальные финансовые вложения в развитие. Именно поэтому в NOVUS приняли значимое решение – не прекращать инвестировать в магазины, склады, несмотря на потенциальные риски и фактические убытки, которые уже понесла компания в течение почти года. К концу 2022 года сеть смогла завершить важный этап – восстановление всех поврежденных войной магазинов – последним и очень символическим стало открытие в Буче, на Мироцкой. Кроме того, было принято решение продолжать строительство современного распределительного центра. Объем инвестиций, как рассказывает владелец, уже успел превысить 350 000 000 гривен.

По мнению предпринимателя, Украина непременно отстоит свободу и в будущем сможет стать одним из самых развитых государств Европы. В то же время лично он продолжит использовать имеющиеся ресурсы, чтобы ускорить этот процесс, а именно: инвестирование в бизнес, работу над открытием новых магазинов и складов, что в свою очередь обеспечивает рабочие места. И безусловно продолжит оказывать благотворительную поддержку.