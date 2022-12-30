NOVUS спільно із Visa організував зимове свято для дітей: як це було

Подарунки від NOVUS та Visa отримали понад 1500 маленьких українців

На початку зими NOVUS у партнерстві з Visa запустив важливий благодійний проєкт, покликаний подарувати дітям свято. Завдяки ініціативі чудові емоції та корисні подарунки вже отримали понад 1500 маленьких українців.

Підтримка дітей стала одним із пріоритетних напрямків діяльності NOVUS та Visa. Опираючись на власний досвід, організатори акції розповіли, що подібні ініціативи допомагають найвразливішим групам населення бодай ненадовго забути про жахіття, які довелося пережити з 24 лютого.

Благодійні проєкти для дітей – надзвичайно відповідальне завдання

Попри чимало викликів, зокрема пошук безпечних локацій, перебої в подачі електроенергії, повітряні тривоги, організаторам все ж вдалося створити справжню різдвяну казку для дітей. Низку святкових заходів уже реалізували у столиці та Київській області, в тому числі в Ірпені, Бородянці, Бучі, Гостомелі, Білій Церкві, Переяслав-Хмельницькому.

Головними гостями стали діти, яким зараз понад усе потрібна увага та позитивні емоції. Серед них:

наймолодші переселенці, які втратили рідний дім внаслідок бойових дій чи окупації населеного пункту,

діти-сироти і ті, хто за час повномасштабного вторгнення втратив одного із батьків,

діти з інвалідністю,

малюки із сімей, які опинилися у скрутному становищі та потребують підтримки.

Ініціатори акції подбали, щоб кожна дитина безтурботно провела час та відчула радість, якої так бракувало у важкому 2022 році. Для малюків організували різдвяні вистави, після яких вони могли розважитися з улюбленими казковими персонажами.

У нас була дуже відповідальна задача – зробити такий проєкт, який би зміг залишити добрий відбиток у пам’яті дітей, котрі постраждали від війни. Це особливе завдання. І дуже важлива якісна реалізація. Разом з нашим партнером Visa і за участі клієнтів NOVUS нам вдалося створити таку бажану казку дітлахам. Вдячний всім, хто вже долучився до втілення цього доброго задуму в життя, і тим, хто продовжує долучатися,

– ділиться враженнями директор з маркетингу NOVUS Сергій Гуляєв.

Особливий підхід до подарунків

Різдвяну казку доповнили бокси із подарунками. Ініціатори акції потурбувалися, щоб кожен адресат отримав максимум емоцій від презенту. Тому набори відрізнялися за віком і статтю дитини. До того ж у кожній коробці містилося щось смачне, корисне, практичне, навчальне, патріотичне та розважальне. Таким чином усі дітки знайшли у боксі те, що їм найбільше до вподоби.

Окрім подарунків, у всі набори заклали важливі метаповідомлення: від слів підтримки до нагадування, що діти – майбутнє України. Кожне таке послання створене, щоб наповнити маленьких українців теплом та вірою у дива. Загалом NOVUS та Visa передали понад 1500 подарункових боксів.

Та головним подарунком організатори вважають усмішки дітлахів, якими було наповнене кожне свято.

Подарувати яскравий святковий день у похмурому і складному 2022-му – це стало головною метою нашого проєкту. У цьому році мало бути щось світле й тепле в житті дітей, і нам вдалося передати це тепло – у кожному святковому заході, в кожній коробочці з подарунком. Ми прагнули, щоб діти відчули повноцінне життя, передноворічне диво, щоб вони нарешті усміхалися. І вони усміхнулися! А отже, вважаю, ми впоралися,

– розповідає Кристина Івченко – PR-менеджерка NOVUS.

У NOVUS підкреслили, що зимове свято було б неможливим без їхніх клієнтів, які активно долучаються до ініціативи – розраховуються карткою Visa та купують продукцію, що бере участь в акції. Лише за один місяць спільними зусиллями було зібрано понад 2 мільйони гривень на реалізацію проєкту. Саме ця підтримка подарувала малюкам найважливіше – відчуття справжнього дитинства.

У рамках масштабної програми допомоги дітям мережа супермаркетів NOVUS готує нові ініціативи, які вже невдовзі анонсує своїм клієнтам.