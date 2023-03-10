NOVUS передав понад 2,5 мільйонів гривень на допомогу дітям із вродженими вадами серця

NOVUS продовжує реалізацію проєктів, націлених на допомогу дітям. В рамках проєкту “Велике маленьке серце” мережа супермаркетів придбала обладнання для Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. Долучитися до порятунку дитячих життів може кожен покупець NOVUS.

Життєвоважливе обладнання вже рятує діток із вродженими вадами серця

Ще до початку повномасштабного вторгнення мережа супермаркетів NOVUS стала офіційним партнером благодійного фонду "Твоя опора". А вже у вересні 2022, завдяки підтримці клієнтів, компанія зібрала 1 337 900 гривень. На цю суму мережа закупила 2 шприцеві насоси та 5 сучасних моніторів пацієнта для дитячого реанімаційного відділення Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова.

Наступний транш допомоги не змусив себе довго чекати. Вже у лютому цього року мережа передала ще 1 257 000 гривень на обладнання для лікування дітей з вродженими вадами серця. Опираючися на потреби медзакладу, було придбано апарат для неінвазивної респіраторної підтримки новонароджених Medin CNO та три підігрівачі інфузійних розчинів та крові.

«Спільна акція фонду “Твоя опора” та компанії NOVUS допомогла оснастити нашу дитячу реанімацію необхідним обладнанням: апаратом для неінвазивної вентиляції і апаратом для підігрівання крові, кровокомпонентів та розчинів, які ми капаємо дитинці… Це дійсно порятунок наймолодших наших пацієнтів. Це порятунок і в операційному, і в післяопераційному періоді,

– розповів головний лікар Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова Сергій Сіромаха.

Загалом за час існування проєкту на життєво важливе обладнання для допомоги наймолодшим пацієнтам із вродженими вадами серця вдалося акумулювати 2 594 900 гривень.

Ми впевнені, що кожна дитина має право на здорове життя та належну медичну допомогу, незалежно від соціальної та фінансової ситуації її родини. А наша місія – зробити все можливе, щоб діти все ж таки отримали цей шанс. На повноцінне майбутнє, на розвиток, на дитинство, у якому вони можуть бути активними і усміхненими. Наші магазини – це можливість щоденного спілкування з тисячами людей. А отже, і можливість розповідати їм про потреби дітей з вродженими вадами серця, залучати до підтримки і робити разом справді важливу справу. Ми бачимо, що попри все, за цей важкий рік разом з клієнтами змогли зробити щось добре і корисне. І вже зараз результат нашої згуртованості, а саме сучасне обладнання, допомагає рятувати малечу,

– наголошує генеральний директор NOVUS Марк Петкевич.

Придбані апарати рятують життя маленьких пацієнтів із вродженими вадами

Долучитися до допомоги дітям може кожен: як це зробити

Щоб примножити допомогу, покупці NOVUS можуть придбати наклейки-серця за символічні 10 гривень. Ще п'ять супермаркетів мережі пропонують світловідбивні наліпки з сердечком. Наразі їх продають за адресами: проспект Правди, 47 (ТРЦ Retroville), бульвар імені Миколи Міхновського, 16А (бульвар Дружби Народів), вулиця Михайла Гришка, 3, вулиця Святошинська, 28а, Вишневе, Кільцева дорога, 12.

Хочемо подякувати кожному, хто розуміє необхідність цієї підтримки і придбав свою першу, або вже десяту наліпку на касах. У нас є відвідувачі, котрі мають цілу колекцію магнітів, наліпок-сердець і все одно продовжують їх купувати. Бо вони вбачають у цьому той самий глибинний сенс, який бачимо і ми,

– зазначила керівниця PR-відділу у NOVUS Кристина Івченко.

До того ж у рамках весняної кампанії, мережа супермаркетів запускає додаткову акцію. Кожна гривня з придбаних товарів, маркованих спеціальними цінниками, автоматично відраховуватиметься на потреби Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. Це допоможе медзакладу ще ефективніше рятувати діток із вадами серця.

Зараз ми зробили додаткову опцію допомоги. Можна просто придбати певні акційні товари, позначені спеціальним підцінником, і 1 гривня від кожної такої покупки також піде на важливе обладнання для дітей з вродженими вадами серця. Таким чином, разом ми зробимо свій внесок у здоров'я та благополуччя нашої спільноти. І просто надамо можливість дитині мати найцінніше – повноцінне життя,– додала Кристина Івченко.

У благодійному фонді “Твоя опора”, з яким NOVUS реалізовує спільний проєкт, підкреслюють, що така допомога соціально-відповідального бізнесу – особлива важлива у найскладніший для України час.

NOVUS вже тривалий час підтримує дітей, які проходять лікування в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова. А в цей непростий час вона є надважливою. Крім того, ми вважаємо, що успішна синергія бізнесу та благодійного фонду – це запорука якісно наданої допомоги та, як результат, – здорові та щасливі діти!

– зазначила Валерія Татарчук, голова БФ "Твоя Опора":

Пам’ятайте, що ця допомога неможлива без ваших покупок. Завітайте цієї весни у супермаркети NOVUS та зробіть свій вклад у повноцінне майбутнє дітей