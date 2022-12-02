NOVUS і VISA дарують свято дітям – різдвяний благодійний проєкт

NOVUS разом із VISA подарує свято дітям: як долучитися до акції

У рамках масштабної програми допомоги дітям NOVUS запускає ще один важливий благодійний проєкт у партнерстві з компанією VISA. Напередодні Різдвяних свят кожен, хто розраховується у супермаркетах мережі карткою VISA, або купує акційний товар з позначкою, зможе cтати частиною важливого проєкту і перерахувати кошти на необхідні подарунки маленьким українцям.

Як зазначають представники NOVUS, такі акції потрібні, аби діти, яким зараз особливо важко, відчули новорічне диво. Адже попри все вони очікують новорічних свят. А для покупців мережі це хороша нагода подарувати малечі усмішки у цей непростий час.

Кожна дитина сьогодні заслуговує на свято

Цьогоріч команда планує закупити важливі та корисні подарунки й направити їх наймолодшим переселенцям, сиротам, а також дітям з інвалідністю, які перебувають у Києві та Київській області. На цьому свято не закінчиться. Щоб провести 2022 рік справді яскраво, для дітей організують низку заходів з різдвяною програмою та аніматорами.

Ми розуміємо, наскільки важливо реалізувати цей проєкт. Підготувати якісні та бажані подарунки дітям, зробити справжнє свято. І надати їм можливість на деякий час забути про всі жахіття, які їм довелося пережити, і просто побути у святковій атмосфері. Це наша мета – аби 2022-й запам'ятався дітям чимось добрим. І ми разом з VISA докладаємо багато зусиль, щоб все вийшло, ​– розповідає Сергій Гуляєв, директор з маркетингу NOVUS.

За словами ініціаторів акції, проєкт запускали із думкою, що кожна дитина заслуговує на світлі спогади. На жаль, чимало малюків втратили дім, сім'ю та фізично постраждали внаслідок вторгнення російських окупантів.

Коли малеча виросте, вона повинна мати у спогадах свого дитинства щось, окрім війни. Це дуже важливо для формування повноцінної особистості у майбутньому. Оскільки події цього року наклали великий негативний відбиток, наша задача – робити щось позитивне і приємне дітям, аби трохи збалансувати їхній емоційний стан, ​– розповідає про мету акції PR-менеджерка NOVUS Кристина Івченко.

Як доєднатися до акції та зробити подарунок діткам

Допомогти здійснити дитячу мрію може кожен покупець NOVUS. Для цього необхідно розрахуватися карткою VISA у будь-якому супермаркеті мережі, а 1 гривня із кожної покупки автоматично відрахується на подарунки для малечі. Сума чеку та набір товарів при цьому не мають значення. Водночас у мережі NOVUS можна знайти спеціальні акційні товари, позначені сніжинкою. Кожен маркований цінник – це ще 1 додаткова гривня на потреби діток. На один чек можна придбати необмежену кількість товарів, які беруть участь у благодійній акції.

Акція триває з 1 по 31 грудня включно. Тож встигніть завітати у NOVUS та доєднатися до організації по-справжньому незабутнього свята для діток.