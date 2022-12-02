NOVUS и VISA дарят праздник детям - Рождественский благотворительный проект

NOVUS вместе с VISA подарит отдых детям: как присоединиться к акции.

В рамках масштабной программы помощи детям NOVUS запускает еще один важный благотворительный проект в партнерстве с VISA. В преддверии новогодних праздников каждый, кто расплачивается в супермаркетах сети картой VISA, или покупает акционные товары с отметкой, сможет стать частью важного проекта и перечислить средства на необходимые подарки маленьким украинцам.

По словам представителей NOVUS, такие действия нужны для того, чтобы дети, которым сейчас особенно тяжело, почувствовали новогоднее чудо. Ведь, несмотря ни на что, их ожидают новогодние праздники. А для покупателей сети это хорошая возможность подарить детям улыбки в это непростое время.

Каждый ребенок сегодня заслуживает праздника

В этом году команда планирует приобрести важные и полезные подарки и отправить их самым маленьким мигрантам, детям-сиротам, а также детям с ограниченными возможностями, которые находятся в Киеве и Киевской области. На этом праздник не закончится. Чтобы провести 2022 год действительно ярко, для детей будет организован ряд мероприятий с рождественской программой и аниматорами.

Мы понимаем, насколько важно реализовать этот проект. Приготовьте качественные и желанные подарки для детей, сделайте настоящий праздник. И дайте им возможность на время забыть обо всех ужасах, которые им пришлось пережить, и просто оказаться в праздничной обстановке. Это наша цель – чтобы 2022 год запомнился детям с чем-то хорошим. И вместе с VISA мы прилагаем много усилий, чтобы все получилось.

Сергей Гуляев, директор по маркетингу NOVUS

По словам инициаторов акции, проект стартовал с мыслью о том, что каждый ребенок заслуживает ярких воспоминаний. К сожалению, многие дети потеряли свои дома, свои семьи и получили физические ранения в результате вторжения российских оккупантов.

«Когда ребенок вырастает, у него должно быть что-то в его детских воспоминаниях, кроме войны. Это очень важно для формирования полноценной личности в будущем. Поскольку события этого года оставили большой негативный отпечаток, наша задача – сделать что-то позитивное и приятное для детей, чтобы немного сбалансировать их эмоциональное состояние», – говорит о цели акции PR-менеджер NOVUS Кристина Ивченко.

Как присоединиться к акции и сделать подарок детям

Каждый новый покупатель может помочь осуществить детскую мечту. Для этого нужно расплачиваться картой VISA в любом супермаркете сети, и 1 гривна с каждой покупки будет автоматически списываться за подарки для детей. Сумма чека и комплект товара не имеют значения.

При этом в сети NOVUS можно найти специальные рекламные предметы, помеченные снежинкой. Каждый маркированный ценник – это еще 1 дополнительная гривна на нужды детей. Неограниченное количество товаров, участвующих в благотворительной акции, можно приобрести за один чек.

Акция длится с 1 по 31 декабря включительно. Так что успейте посетить NOVUS и присоединиться к организации поистине незабываемого отдыха для детей.