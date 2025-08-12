ua en ru
Нову АЕС у Великобританії збудують зі сталі українського "Метінвесту"

Вівторок 12 серпня 2025 11:48
Нову АЕС у Великобританії збудують зі сталі українського "Метінвесту" Фото: нову АЕС у Великобританії збудують зі сталі українського "Метінвесту" (sizewellc.com)
Автор: Олександр Мороз

Британський прокатний завод "Метінвесту" Spartan UK уклав контракт на постачання 1600 тонн сталевих листів для будівництва нової атомної електростанції Sizewell C на узбережжі Саффолка (графство в Східній Англії). Це один з наймасштабніших енергетичних проєктів у Великій Британії за останні десятиліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Sizewell C забезпечить чисту енергію для живлення до 6 мільйонів домівок та допоможе створити до 10 000 робочих місць на піку будівництва.

За словами менеджера з продажів Spartan UK Іана Робінсона, вже отримано остаточні розміри для виробництва першої партії товстого листа - 800 тонн буде поставлено в серпні, а решта - у третьому кварталі 2025 року.

Будівництво атомної електростанції Sizewell C стане найбільшою державною інвестицією в чисту енергетику у XXI столітті: британські споживачі вперше стануть співвласниками атомної електростанції. Цей проєкт має ключове значення для амбіцій Великої Британії стати супердержавою в галузі чистої енергії та побудувати стійке, низьковуглецеве майбутнє.

Нагадаємо, знакові об’єкти, створені зі сталі "Метінвесту Ріната" Ахметова, є по всьому світу. Головними з них є найбільший у світі вітрильний лайнер Flying Сlipper, культурний простір The Shed у Нью-Йорку, та улюблене місце закоханих - хмарочос The Shard у Лондоні.

Також сталь "Метінвесту" використовувалась при будівництві НСК Олімпійський та скляного пішохідного мосту у Києві, а також для зведення саркофагу ЧАЕС.

