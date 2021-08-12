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В Новой Зеландии рассказали, когда откроют страну для туристов

Автор: Анастасия Рокитна

В правительстве Новой Зеландии рассказали, когда страну откроют для туристов. Это будет не ранее 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

Премьер страны Джасинда Ардерн считает, что это лучший способ уберечь страну от вспышки коронавируса. Приоритет для Новой Зеландии - это вакцинация населения от COVID-19 до конца этого года.

Ардерн сообщила, что с 2022 года Новая Зеландия перейдет на новую индивидуальную модель поездок после открытия для иностранных туристов.

Отмечается, что привитые от коронавируса путешественники из стран с низким уровнем риска смогут посещать ее без карантина. Однако, туристы из стран с высоким уровнем риска будут вынуждены находиться на карантине 14 дней.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины рассказало, что нужно знать перед вылетом из страны.

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Новая Зеландия