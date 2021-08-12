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У Новій Зеландії розповіли, коли відкриють країну для туристів

Автор: Анастасія Рокитна

В уряді Нової Зеландії розповіли, коли країну відкриють для туристів. Це буде не раніше 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Прем'єр країни Джасінда Ардерн вважає, що це найкращий спосіб уберегти країну від спалаху коронавірусу. Пріоритет для Нової Зеландії - це вакцинація населення від COVID-19 до кінця цього року.

Ардерн повідомила, що з 2022 року Нова Зеландія перейде на нову індивідуальну модель поїздок після відкриття для іноземних туристів.

Зазначається, що щеплені від коронавірусу мандрівники з країн з низьким рівнем ризику зможуть відвідувати її без карантину. Однак, туристи з країн з високим рівнем ризику будуть змушені перебувати на карантині 14 днів.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України розповіло, що потрібно знати перед вильотом з країни.

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Новая Зеландия