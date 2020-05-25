В Новой Зеландии произошло землетрясение во время выступления премьер-министра

Сильное землетрясение потрясло большую часть Новой Зеландии в понедельник, 25 мая. В этот момент премьер-министр страны Джасинда Ардерн выступала в прямом эфире по национальному телевидению.

Об этом сообщает агентство dpa.

Отмечается, что Ардерн принимала участие в одном из своих регулярных выступлений в парламенте. Землетрясение произошло незадолго до 8 утра (по местному времени) на глубине 37 километров.

"У нас здесь просто небольшое землетрясение, вполне приличная встряска", - пошутила Ардерн.

Через несколько секунд землетрясение прекратилось. Как сообщила служба мониторинга землетрясений в стране Geonet, сила подземных толчков составила 5,8 балла и была сосредоточена недалеко от столицы - Веллингтона.

Вскоре более 35 тысяч человек по всей стране сообщили, что они почувствовали тряску. Никто не пострадал. Всего Geonet сообщило, что было зафиксировано 45 подземных толчков силой от 1,7 до 4,4. Самым сильным оказалось землетрясение во время выступления премьера.

Напомним, в Иране 24 мая произошло мощное землетрясение силой 5,2 балла по шкале Рихтера, в результате были серьезно повреждены исторические достопримечательности.