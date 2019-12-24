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В Новой Зеландии прекратили поиск пропавших после извержения вулкана

Новости » Общество     24.12.2019 - 06:57
В Новой Зеландии прекратили поиск пропавших после извержения вулкана
Фото: извержение вулкана (twitter.com)

Не нашли двоих человек

Полиция Новой Зеландии заявила во вторник, что прекращает поиск тел двух человек, которые пропали без вести после извержения вулкана в начале этого месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что семьи двух пропавших людей были проинформированы об этом решении.

"Полиция по-прежнему готова реагировать если появится новая информация", - заявили власти.

Среди пропавших без вести, предположительно погибших, - Вайнона Лэнгфорд, 17-летний австралийский турист, и Хайден Маршалл-Инман, 40-летний новозеландский гид. Считается, что их тела были выброшены в океан вокруг необитаемого вулканического острова.

Напомним, число погибших в результате извержения вулкана в Новой Зеландии 23 декабря увеличилась до 19 человек. Еще один человек умер в больнице. Кроме того, двое считаются пропавшими.

Напомним, извержение вулкана в Новой Зеландии произошло утром 9 декабря. Полиция сообщила, что во время извержения на необитаемом острове было 47 человек. С 24 - граждане Австралии, девять - Соединенных Штатов, пять - Новой Зеландии, четверо - Германии, два - Китая и Великобритании и один из Малайзии.

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