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В Новой Зеландии от падения воздушного шара пострадали 11 человек

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Новая Зеландия, Пятница 09 июля 2021 07:20
В Новой Зеландии от падения воздушного шара пострадали 11 человек Фото: по меньшей мере один человек получил тяжелые травмы (twitter.com/1NewsNZ)
Автор: Даша Харченко

В Новой Зеландии воздушный шар потерял управление. В результате инцидента пострадали 11 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Инцидент произошел вблизи города Квинстаун на Южном острове.

По меньшей мере один человек получил тяжелые травмы и десять других - травмы средней или легкой тяжести..

На видео с места происшествия виден полуспущенный шар, который свисает с дерева в окружении многочисленных проводов линий электропередач.

По запросу спасательных служб, компания-поставщик электроэнергии отключила питание, лишив по меньшей мере 160 домов вокруг электричества.

Агентство напоминает, что в 2012 году в результате падения воздушного шара в Новой Зеландии погибли 11 человек.

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