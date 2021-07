В Новой Зеландии от падения воздушного шара пострадали 11 человек

Инцидент произошел вблизи города Квинстаун на Южном острове.

По меньшей мере один человек получил тяжелые травмы и десять других - травмы средней или легкой тяжести..

На видео с места происшествия виден полуспущенный шар, который свисает с дерева в окружении многочисленных проводов линий электропередач.

