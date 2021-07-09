В Новой Зеландии от падения воздушного шара пострадали 11 человек

В Новой Зеландии воздушный шар потерял управление. В результате инцидента пострадали 11 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа .

Инцидент произошел вблизи города Квинстаун на Южном острове.

По меньшей мере один человек получил тяжелые травмы и десять других - травмы средней или легкой тяжести..

На видео с места происшествия виден полуспущенный шар, который свисает с дерева в окружении многочисленных проводов линий электропередач.

#LATEST: @HollyCarran has heard a witness' account of the serious hot air balloon crash near Arrowtown, leaving 11 people injured https://t.co/M1NmklYDHE #Newshub pic.twitter.com/XoL6Xlz9xH — Newshub (@NewshubNZ) July 8, 2021

По запросу спасательных служб, компания-поставщик электроэнергии отключила питание, лишив по меньшей мере 160 домов вокруг электричества.

Injuries after hot air balloon emergency near Arrowtown house https://t.co/mxIqiKG0SE pic.twitter.com/v7wydlE0ky — Stuff (@NZStuff) July 8, 2021

#UPDATE Eleven people injured after hot air balloon crashes into house near Arrowtown: https://t.co/Fkh0TvPS2f pic.twitter.com/pvy0fojpHn — 1 NEWS (@1NewsNZ) July 8, 2021

Агентство напоминает, что в 2012 году в результате падения воздушного шара в Новой Зеландии погибли 11 человек.