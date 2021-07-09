У Новій Зеландії від падіння повітряної кулі постраждали 11 людей
У Новій Зеландії повітряна куля втратила керування. Внаслідок інциденту постраждали 11 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.
Інцидент трапився поблизу міста Квінстаун на Південному острові.
Щонайменше одна людина отримала важкі травми й десятеро інших - травми середньої або легкої важкості..
На відео з місця події видно напівспущену кулю, яка звисає з дерева в оточенні численних дротів ліній електропередач.
#LATEST: @HollyCarran has heard a witness' account of the serious hot air balloon crash near Arrowtown, leaving 11 people injured https://t.co/M1NmklYDHE #Newshub pic.twitter.com/XoL6Xlz9xH— Newshub (@NewshubNZ) July 8, 2021
На запит рятувальних служб, компанія-постачальник електроенергії відключила живлення, позбавивши щонайменше 160 будинків довкола електрики.
Injuries after hot air balloon emergency near Arrowtown house https://t.co/mxIqiKG0SE pic.twitter.com/v7wydlE0ky— Stuff (@NZStuff) July 8, 2021
#UPDATE Eleven people injured after hot air balloon crashes into house near Arrowtown: https://t.co/Fkh0TvPS2f pic.twitter.com/pvy0fojpHn— 1 NEWS (@1NewsNZ) July 8, 2021
Агентство нагадує, що у 2012 році унаслідок падіння повітряної кулі у Новій Зеландії загинули 11 осіб.