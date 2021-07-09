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У Новій Зеландії від падіння повітряної кулі постраждали 11 людей

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Нова Зеландія, П'ятниця 09 липня 2021 07:20
У Новій Зеландії від падіння повітряної кулі постраждали 11 людей Фото:Щонайменше одна людина отримала важкі травми (twitter.com/1NewsNZ)
Автор: Даша Харченко

У Новій Зеландії повітряна куля втратила керування. Внаслідок інциденту постраждали 11 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Інцидент трапився поблизу міста Квінстаун на Південному острові.

Щонайменше одна людина отримала важкі травми й десятеро інших - травми середньої або легкої важкості..

На відео з місця події видно напівспущену кулю, яка звисає з дерева в оточенні численних дротів ліній електропередач.

На запит рятувальних служб, компанія-постачальник електроенергії відключила живлення, позбавивши щонайменше 160 будинків довкола електрики.

Агентство нагадує, що у 2012 році унаслідок падіння повітряної кулі у Новій Зеландії загинули 11 осіб.

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