У Новій Зеландії від падіння повітряної кулі постраждали 11 людей

Інцидент трапився поблизу міста Квінстаун на Південному острові.

Щонайменше одна людина отримала важкі травми й десятеро інших - травми середньої або легкої важкості..

На відео з місця події видно напівспущену кулю, яка звисає з дерева в оточенні численних дротів ліній електропередач.

#LATEST: @HollyCarran has heard a witness' account of the serious hot air balloon crash near Arrowtown, leaving 11 people injured https://t.co/M1NmklYDHE #Newshub pic.twitter.com/XoL6Xlz9xH