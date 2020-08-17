В Новой Зеландии из-за COVID-19 перенесли парламентские выборы

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о переносе всеобщих парламентских выборов с 19 сентября на 17 октября. По словам главы правительства, решение, принятое после обсуждения с другими политиками, связано с распространением COVID-19 в стране.

Об этом сообщает газета New Zeland Herald.

Отмечается, что 11 августа впервые за 102 дня в Новой Зеландии были выявлены четыре новых случая инфицирования, в числе заболевших оказались члены одной семьи из Окленда.

Заражение было квалифицировано как передача вируса внутри страны и стало причиной введения санитарно-эпидемиологических ограничений.

Все близкие контакты этих четырех пациентов будут оставаться в самоизоляции в течение 14 дней, независимо от результатов их тестирования, а все случайные контакты будут оставаться в самоизоляции до тех пор, пока они не получат результаты своих тестов.

Напомним, в начале июня власти страны рапортовали, что в Новой Зеландии не осталось активных случаев коронавирусной болезни, а с 9 июня отменили все карантинные ограничения, кроме пограничного контроля.