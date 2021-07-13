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На новой трассе из Днепра в Киев завершилось строительство моста через канал "Днепр-Донбасс"

Автор: РБК-Украина

На новой трассе Днепр-Решетиловка, которая возводится в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", завершилось строительство моста через канал "Днепр-Донбасс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко в Facebook.

"Возвели мост через канал "Днепр - Донбасс" в Днепровском районе. Наносим дорожную разметку, устанавливаем дорожные знаки", - написал он.

Резниченко отметил, что новая "решетиловская" трасса станет скоростным коридором между Днепром и Киевом. Ее строят "с нуля".

Строительство трассы Н-31 "Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка" является одним из стратегических проектов президентской программы "Большая стройка". Новая дорога будет проходить в обход населенных пунктов по примеру европейских автобанов. Она будет простираться на 138,4 км и соединит качественной автодорогой Днепр и Киев. В результате время поездки из Днепра в Киев сократится с 8 до 5-6 часов.

Протяженность Н-31 пределах Полтавской области составит 79,4 км - ее строят в цементобетоне, а в Днепропетровской области - 59 км. Там она строится в асфальтобетоне.

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что на территории Днепропетровской области в круглосуточном режиме и без выходных проводится ремонт международной трассы "Знаменка-Луганск-Изварино". Техника работает на всей протяженности автодороги. По территории Днепропетровщины проходит 300 км этой дороги.

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Большая стройка