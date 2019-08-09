В новой Раде планируют сократить количество комитетов

В Верховной раде девятого созыва предлагают сократить количество комитетов с 27 до 22. Об этом во время заседания подготовительной депутатской группы заявил председательствующий на заседании Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, с таким предложением выступает партия "Слуга народа".

"Относительно количества комитетов. Мы много работали над этим вопросом. Сегодня у нас 27 комитетов плюс комиссия по приватизации. Мы предлагаем уменьшить количество комитетов до 22-х", - заявил Разумков.

Так, у ВР планируют создать 22 комитеты и комиссию по вопросам приватизации.

"Это наше предложение. Мы вам его вышлем. Мы предлагаем наше видение предметов ведения комитетов. Мы будем ждать от вас предложений и замечаний, которые планируется обсудить на следующем заседании нашей рабочей группы", - заявил Разумков.

Второе заседание подготовительной депутатской группы ВР состоится 14 августа

Как сообщало РБК-Украина, 9 августа состоялось первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины.

На заседании группы приняли решение созвать первое заседание Верховной рады девятого созыва на 29 августа.