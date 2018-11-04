У Новій Каледонії голосують за незалежність від Франції

Фото: голосування на референдумі (twitter.com/BFMTV)

Близько 175 тис. чоловік мають право голосу в Новій Каледонії

У Новій Каледонії проходить референдум про незалежності від Франції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Зазначимо, що проведення референдуму є частиною угоди, яку уклали після переговорів влади і сепаратистів серед корінного населення острова - народу Канак. Близько 175 тис. чоловік мають право голосу в Новій Каледонії, при цьому корінне населення становить менше 50% виборців.

На півдні явка виборців склала 41,8% проти 27,3% на місцевих виборах 2014 року.

Віддалені острови отримують щорічно приблизно 1,3 млрд євро від уряду Франції. Франція розглядає цю територію як стратегічний політичний і економічний об'єкт в регіоні.

Якщо виборці підтримають незалежність островів, то вони стануть першою територією, яка вийде зі складу Франції з часу Джібуті (1977 рік) і Вануату (1980 рік).

Як відомо, Нову Каледонію представляють у парламенті Франції два депутата і двоє сенаторів. Також територія має власний парламент, призначає членів виконавчого органу. У місцевої влади є повноваження за деякими напрямками політики, зокрема правоохоронної діяльності, освіти і місцевих законів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ірландії 26 жовтня відбувся референдум, на якому більшість громадян проголосували за переобрання чинного президента Майкла Хіггінса і скасування кримінальної відповідальності за богохульство.