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В Новой Каховке застрелили "замначальника полиции"

Новина українською →
Новая Каховка, Пятница 08 июля 2022 16:52
В Новой Каховке застрелили "замначальника полиции" Фото: в Новой Каховке застрелили полицейского-предателя (stringfixer.com)
Автор: Сергей Новиков

В оккупированной Новой Каховке застрелили полицейского Сергея Томку, который перешел на российскую сторону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook журналиста Олега Батурина.

По его словам, Томку застрелили вчера вечером. Убийство произошло около 15:30-16:00.

Информацию подтверждает так называемый Казачий союз "Область войска Донского", 26-летнего Томку застрелили в собственной машине. После захвата Новой Каховки он агитировал других полицейских перейти на сторону России, за что и получил "повышение" до замначальника местной полиции.

В Новой Каховке застрелили &quot;замначальника полиции&quot;

Фото: место убийства полицейского-предателя (facebook.com/oleh.baturin)

Отметим, еще 5 мая Офис генерального прокурора сообщил ему о подозрении в коллаборационизме.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские силы ударили по оккупантам в Новой Каховке, уничтожили склад боекомплектов и ПВО противника.

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