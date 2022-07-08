У Новій Каховці застрелили "заступника начальника поліції"
В окупованій Новій Каховці застрелили поліцейського Сергія Томку, який перейшов на російську сторону.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook журналіста Олега Батуріна.
За його словами, Томку застрелили вчора увечері. Вбивство сталося близько 15.30-16.00.
Інформацію підтверджує так званий Козачий союз "Область війська Донського", 26-річного Томку застрелили у власній машині. Після захоплення Нової Каховки він агітував інших поліцейських перейти на бік Росії, за що отримав "підвищення" до заступника начальника місцевої поліції.
Фото: місце вбивства поліцейського-зрадника (facebook.com/oleh.baturin)
Зазначимо, ще 5 травня Офіс генерального прокурора повідомив про підозру в колабораціонізмі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські сили вдарили по окупантах у Новій Каховці, знищили склад боєкомплектів та ППО противника.
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