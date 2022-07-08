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У Новій Каховці застрелили "заступника начальника поліції"

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Нова Каховка, П'ятниця 08 липня 2022 16:52
У Новій Каховці застрелили "заступника начальника поліції" Фото: у Новій Каховці застрелили поліцейського-зрадника (stringfixer.com)
Автор: Сергей Новиков

В окупованій Новій Каховці застрелили поліцейського Сергія Томку, який перейшов на російську сторону.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook журналіста Олега Батуріна.

За його словами, Томку застрелили вчора увечері. Вбивство сталося близько 15.30-16.00.

Інформацію підтверджує так званий Козачий союз "Область війська Донського", 26-річного Томку застрелили у власній машині. Після захоплення Нової Каховки він агітував інших поліцейських перейти на бік Росії, за що отримав "підвищення" до заступника начальника місцевої поліції.

У Новій Каховці застрелили &quot;заступника начальника поліції&quot;

Фото: місце вбивства поліцейського-зрадника (facebook.com/oleh.baturin)

Зазначимо, ще 5 травня Офіс генерального прокурора повідомив про підозру в колабораціонізмі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські сили вдарили по окупантах у Новій Каховці, знищили склад боєкомплектів та ППО противника.

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Херсонская область Новая Каховка
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