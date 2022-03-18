В Новой Каховке российские оккупанты 2 суток держат в плену секретаря горсовета

Российские захватчики продолжают террор против представителей местных властей в оккупированных во время войны против Украины районах. В плен попал секретарь Новокаховского городского совета Дмитрий Васильев.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на информацию в Facebook жены депутата Людмилы Васильевой.

"Дмитрий Васильев уже более двух суток захвачен и удерживается российскими оккупантами в подвале здания полиции города Новая Каховка, которое они используют как офис так называемой "комендатуры", – заявила его жена.

По ее словам, о похищении секретаря горсовета знают мэр и глава Херсонской областной военной администрации Лагута. Близкие Васильева уверены, что он попал в плен из-за четкой проукраинской позиции.

"Требования россиян к Васильеву – изменить его остро негативную позицию к России на лояльную. Применяется стандартный набор физического и морального давления в том числе элементы пыток", – добавила Людмила Васильева.