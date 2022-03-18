В Авдеевке оккупанты нанесли ракетный удар по зданию военной администрации

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по военной администрации города Авдеевка Донецкой области. Здание было частично разрушено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу администрации Виталия Барабаша в комментарии телеканалу "Дом" .

По его словам, произошло прямое попадание российских ракет. Однако здание военной администрации разрушено частично, некоторые кабинеты уцелели.

Барабаш отметил, что власть на месте и продолжит выполнять свои обязанности, несмотря на вражеские обстрелы.

Кроме того, он добавил, что 18 марта в Авдеевке в результате обстрелов погибли два человека, есть пострадавшие.