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В Авдеевке оккупанты нанесли ракетный удар по зданию военной администрации

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Авдеевка, Пятница 18 марта 2022 17:52
В Авдеевке оккупанты нанесли ракетный удар по зданию военной администрации Фото: в Авдеевке обстреляли военную администрацию (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по военной администрации города Авдеевка Донецкой области. Здание было частично разрушено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу администрации Виталия Барабаша в комментарии телеканалу "Дом".

По его словам, произошло прямое попадание российских ракет. Однако здание военной администрации разрушено частично, некоторые кабинеты уцелели.

Барабаш отметил, что власть на месте и продолжит выполнять свои обязанности, несмотря на вражеские обстрелы.

Кроме того, он добавил, что 18 марта в Авдеевке в результате обстрелов погибли два человека, есть пострадавшие.

Напомним, что из-под завалов драматического театра в Мариуполе удалось эвакуировать 130 человек, однако сотни жителей остаются заблокированными.

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