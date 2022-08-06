ua ru
Сб, 06 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Новой Каховке расстреляли коллаборанта: что известно

Новина українською →
Херсон, Суббота 06 августа 2022 13:28
В Новой Каховке расстреляли коллаборанта: что известно Фото: в Новой Каховке расстреляли коллаборанта (freepik.com)
Автор: Руслан Гаращенко

В Новой Каховке совершено покушение на заместителя гауляйтера. Он находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный портал "Мост".

Оккупанты уже сообщили в Telegram-каналах, что покушение совершено на заместителя "председателя Новокаховского ВГА по линии ЖКХ".

"Соседи слышали выстрелы, на месте были обнаружены гильзы. В настоящее время заместитель председателя Гура находится в тяжелом состоянии, решается вопрос о его экстренной эвакуации в Крым", - сообщают они.

В сети появилось видео с места стрельбы. На нем видно гильзы и красные следы, похожие на кровь.

Известно, что староста Днепрянского округа Виталий Гура стал коллаборантом и пошел работать на гауляйтера Владимира Леонтьева.

Напомним, вчера стало известно, что после госпитализации главного гауляйтера Херсона Владимира Сальдо ввели в медикаментозную кому. Его состояние оценивается как тяжелое.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новая Каховка колаборант
NEWS
Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз