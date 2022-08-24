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В Новой Каховке прогремели мощные взрывы: что известно

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Херсон, Среда 24 августа 2022 16:00
В Новой Каховке прогремели мощные взрывы: что известно Фото: в Новой Каховке прогремели мощные взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Днем 24 августа в Новой Каховке прогремели мощные взрывы. Над городом поднимается дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В городе прогремели взрывы, затем в небе заметили дым.

Звуки взрывов похожи на детонацию боеприпасов. Однако официальной информации украинской стороны относительно удара по складам оккупантов пока не было.

Напомним, в ночь на 24 августа Вооруженные силы Украины нанесли точный удар по вражескому складу боеприпасов в оккупированном Токмаке.

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Вооруженные силы Украины Новая Каховка Взрыв
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