В Новой Каховке прогремели мощные взрывы: что известно
Фото: в Новой Каховке прогремели мощные взрывы (Getty Images)
Днем 24 августа в Новой Каховке прогремели мощные взрывы. Над городом поднимается дым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
В городе прогремели взрывы, затем в небе заметили дым.
Звуки взрывов похожи на детонацию боеприпасов. Однако официальной информации украинской стороны относительно удара по складам оккупантов пока не было.
Напомним, в ночь на 24 августа Вооруженные силы Украины нанесли точный удар по вражескому складу боеприпасов в оккупированном Токмаке.
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