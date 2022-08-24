В Новой Каховке прогремели мощные взрывы: что известно

Днем 24 августа в Новой Каховке прогремели мощные взрывы. Над городом поднимается дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В городе прогремели взрывы, затем в небе заметили дым. Звуки взрывов похожи на детонацию боеприпасов. Однако официальной информации украинской стороны относительно удара по складам оккупантов пока не было.