У Новій Каховці прогриміли потужні вибухи: що відомо

Вдень 24 серпня в Новій Каховці прогриміли потужні вибухи. Над містом піднімається дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

У місті прогриміли вибухи, потім в небі помітили дим. Звуки вибухів схожі на детонацію боєприпасів. Однак офіційної інформації української сторони щодо удару по складах окупантів поки не було.