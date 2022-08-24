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ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян в Токмаке

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Запорожье, Среда 24 августа 2022 13:52
ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян в Токмаке Фото: ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян в Токмаке (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 24 августа Вооруженные силы Украины нанесли точный удар по вражескому складу боеприпасов в оккупированном Токмаке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кушугумской общины.

ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян в Токмаке

"Сегодня сразу после полуночи временно оккупированный Токмак Запорожской области поздравил Украину с Днем Независимости яркими фейерверками: предварительно, известно о точном попадании в состав боекомплектов россиян", - говорится в сообщении.

Напомним, днем 24 августа во время воздушной тревоги украинские силы противовоздушной обороны сбили над Черкасской областью вражескую ракету.

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