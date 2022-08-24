ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян в Токмаке

В ночь на 24 августа Вооруженные силы Украины нанесли точный удар по вражескому складу боеприпасов в оккупированном Токмаке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кушугумской общины.

"Сегодня сразу после полуночи временно оккупированный Токмак Запорожской области поздравил Украину с Днем Независимости яркими фейерверками: предварительно, известно о точном попадании в состав боекомплектов россиян", - говорится в сообщении.