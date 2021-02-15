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В Новой Каховке при невыясненных обстоятельствах погибли четыре человека

Новина українською → Новая Каховка, Понедельник 15 февраля 2021 18:27
В Новой Каховке при невыясненных обстоятельствах погибли четыре человека Фото: полиция расследует смерть четырех человек в Новой Каховке (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Новой Каховке (Херсонская область) при невыясненных обстоятельствах погибли четыре человека. Инцидент квалифицирован как несчастный случай.

Об этом говорится в сообщении полиции Херсонской области.

Сообщается, что в полицию обратилась глава ОСМД одного из домов. По ее словам, жительница одной из квартир уже третий день не открывает дверь и не выходит из дома. При этом в ее квартире горит свет и работает телевизор.

"С помощью выдвижной лестницы спасатели поднялись к окну квартиры и увидели, что в кухне на полу лежат четыре человека. Тогда через балкон они попали в квартиру и открыли входную дверь. Во время осмотра места происшествия были обнаружены без признаков жизни владелица квартиры, еще одна женщина и двое мужчин", - говорится в сообщении.

Согласно предварительному осмотру судмедэксперта, следов насильственной смерти не выявлено. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, инцидент квалифицировали как несчастный случай.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области уволили директора больницы, где умерли два пациента на аппарате искусственной вентиляции легких.

На выходных во Львове произошло обрушение в одноэтажном здании, в результате погиб мужчина.

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