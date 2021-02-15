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У Новій Каховці за нез'ясованих обставин загинули чотири особи

Новость на русском → Нова Каховка, Понеділок 15 лютого 2021 18:27
У Новій Каховці за нез'ясованих обставин загинули чотири особи Фото: поліція розслідує смерть чотирьох людей у Новій Каховці (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Новій Каховці (Херсонська область) при нез'ясованих обставин загинули чотири людини. Інцидент кваліфікований як нещасний випадок.

Про це йдеться в повідомленні поліції Херсонської області.

Повідомляється, що до поліції звернулася голова ОСББ одного з будинків. За її словами, мешканка однієї з квартир вже третій день не відкриває двері і не виходить з дому. При цьому в її квартирі горить світло і працює телевізор.

"За допомогою висувної драбини рятувальники піднялися до вікна квартири і побачили, що в кухні на підлозі лежать чотири особи. Тоді через балкон вони потрапили до квартири та відкрили вхідні двері. Під час огляду місця події були виявлені без ознак життя власниця квартири, ще одна жінка і двоє чоловіків", - йдеться в повідомленні.

Згідно з попереднім огляду судмедексперта, слідів насильницької смерті не виявлено. Призначена судово-медична експертиза для встановлення причини смерті, інцидент кваліфікували як нещасний випадок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області звільнили директора лікарні, де померли два пацієнта на апараті штучної вентиляції легенів.

На вихідних у Львові сталося обвалення в одноповерховій будівлі, в результаті загинув чоловік.

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