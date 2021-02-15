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Во Львовской области уволили директора больницы, где умерли два пациента на ИВЛ

Новина українською → Жовква, Понедельник 15 февраля 2021 17:45
Во Львовской области уволили директора больницы, где умерли два пациента на ИВЛ Фото: больничная палата (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: РБК-Украина

Во Львовской области уволили директора Жовковской районной больницы, где двое пациентов, которые находились на аппаратах ИВЛ, умерли из-за отключения электроснабжения. Инцидент произошел в ноябре прошлого года.

Об этом сообщил мэр Жовквы Олег Вольский в Facebook.

По его словам, директор больницы покинул свой пост в понедельник, 15 февраля.

"В соответствии с выданным мною распоряжением - с 15 февраля 2021 Шевцив Игорь Евгеньевич уволен с должности директора КНП "Жовковская больница". Следующий этап - проведение открытого конкурса для определения нового руководителя учреждения, о котором сообщим позже", - написал он.

В тексте распоряжения отмечается, что с Шевцивым досрочно расторгнули контракт "согласно поданному заявлению".

Напомним, в конце ноября 2020 года в городе Жовква из-за отсутствия электричества умерли два пациента, которые находились на аппаратах ИВЛ. В связи с происшествием полиция возбудила уголовное дело.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуацию в Жовковской больнице проверит правительственная комиссия. Степанов добавил, что врачи учреждения пытались спасти пациентов.

Добавим, что правительственная комиссия подозревала руководство медучреждения в халатности.

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