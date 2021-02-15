Во Львовской области уволили директора больницы, где умерли два пациента на ИВЛ

Во Львовской области уволили директора Жовковской районной больницы, где двое пациентов, которые находились на аппаратах ИВЛ, умерли из-за отключения электроснабжения. Инцидент произошел в ноябре прошлого года.

Об этом сообщил мэр Жовквы Олег Вольский в Facebook.

По его словам, директор больницы покинул свой пост в понедельник, 15 февраля.

"В соответствии с выданным мною распоряжением - с 15 февраля 2021 Шевцив Игорь Евгеньевич уволен с должности директора КНП "Жовковская больница". Следующий этап - проведение открытого конкурса для определения нового руководителя учреждения, о котором сообщим позже", - написал он.

В тексте распоряжения отмечается, что с Шевцивым досрочно расторгнули контракт "согласно поданному заявлению".