Антирекорд по смертности от COVID-19 и новый транш макрофинансовой помощи: новости за 25 октября

В Украине за сутки зафиксированы 734 смерти от коронавируса, Еврокомиссия перечислила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи, в Беларуси заявили о начале общенациональной забастовки. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 25 октября - в материале РБК-Украина.

Коронавирус в Украине: последние новости

Еврокомиссия перечислила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи

Европейская комиссия предоставила Украине 600 млн евро кредита. Это последний транш в рамках действующей программы макрофинансовой помощи.

Как отмечается в сообщении Еврокомисии, после этой выплаты непогашенная сумма кредитов Украине в рамках ее многочисленных программ достигает 4,4 млрд евро. Этот транш является частью экстренного пакета ЕС на 3 млрд евро для десяти стран Восточного партнерства, который направлен на то, чтобы помочь ограничить экономические последствия пандемии COVID-19.

В Украине одного из главарей батальона "Восток" заочно приговорили к 10 годам заключения

Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил к 10 годам лишения свободы боевика террористической организации "ДНР". Уроженец Макеевки Донецкой области с позывным "Миха" в 2014 году присоединился к группировке боевиков "Восток".

Боевик непосредственно участвовал в боевых действиях против ВСУ вблизи Донецкого аэропорта, Ясиновки, Красного Партизана, Пантелеймоновки. Был неоднократно награжден оккупационной администрацией, сотрудничает с российской разведкой и часто ездит в РФ.

В Беларуси заявили о начале общенациональной забастовки с 1 ноября

В Беларуси заявили о начале общенациональной забастовки. Как ожидается, она начнется с 1 ноября. Производство по всей стране будет остановлено, пока власти не выполнят каждое из десяти требований рабочих.

"Прекратим кормить режим, прекратим ходить на работу! Останемся дома. Так мы отстоим нашу страну, вернем в нее закон и справедливость. Только так мы защитим себя и своих близких от эпидемии, которая обрушилась на наш дом", - заявил лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский.

В Судане военные ввели режим ЧП и распустили правительство после госпереворота

Верховный генерал Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в стране режим ЧП и распустил правительство. Он также заявил, что выборы в стране пройдут летом 2023 года. Генерал объявил о введении в стране чрезвычайного положения и роспуске правительства через несколько часов после ареста главы кабинета министров Абдаллы Хамдука, ряда высокопоставленных чиновников и лидеров политических партий. "Мы решили объявить чрезвычайное положение по всей стране", - заявил Бурхан в телеобращении.

Во время акций протеста против вооруженного переворота в столкновениях между солдатами и уличными демонстрантами семь человек были убиты, и почти 150 получили ранения.

Умер исполнитель роли Гантера в сериале "Друзья"

Актер Джеймс Майкл Тайлер, который играл Гантера в сериале "Друзья", умер. Ему было 59 лет. Артист ушел из жизни в воскресенье, 24 октября, в своем доме в Лос-Анджелесе. Он с 2018 года боролся с раком простаты.

Джеймс Майкл Тайлер наиболее известен по роли Гантера, менеджера кофейни Central Perk из сериала "Друзья" С 1994-го по 2004 год он снялся в 148 эпизодах шоу - чаще чем любой другой актер второго плана, принимавший участие в ситкоме.

Похолодает до -9. В Украине усилятся морозы: прогноз УкрГидрометцентра

В Украине усилятся морозы, температура воздуха опустится до -9 градусов. Однако, днем будет солнечная погода.

На этой неделе территория Украины будет находиться в поле повышенного давления. Температура воздуха опустится несмотря на солнечную погоду.