Новости футбола: что надо знать о старте Шахтера в Лиге чемпионов

3 августа донецкий клуб начнет выступления в самом престижном клубном турнире Европы

После перерыва, связанного с Евро-2020, большой футбол постепенно возвращается в Европу. Как результат, и новости футбола становится интереснее и все больше. Уже стартовал чемпионат Украины в Премьер, Первой и Второй лигах, Ворскла начала свои выступления в Лиге конференций, а донецкий Шахтер на следующей неделе начнет свой путь в Лиге чемпионов.

В соперники Горнякам жребий выбрал вице-чемпиона Бельгии – Генк. В прошлом сезоне этой команде не хватило самой малости, чтобы выиграть турнир. После провального первого этапа чемпионата страны, где Генк занял четвертое место, команда выдала отличный финиш, набрав в итоге 44 очка – как и чемпион Брюгге, но уступив конкурентам по дополнительным показателям.

Генк, несмотря на относительную молодость (клуб был основан только в 1988-м году) – одна из самых титулованных команд Бельгии. В ее активе четыре чемпионских титула, последний – в сезоне-2018/2019, а также пять побед в Кубке страны (Генк – действующий обладатель этого трофея).

Первый матч между Генком и Шахтером состоится 3 августа в Бельгии. Начало — в 21:00 по киевскому времени. Ответный поединок пройдет в Киеве на НСК Олимпийский 10 августа.

Матч Генк — Шахтер в Бельгии рассудит румынский рефери Овидиу Хацеган. В прошлом сезоне он судил три матча украинских команд в Лиге чемпионов: Динамо — Гент (2:1), Динамо — Ювентус (0:2) и Шахтер — Реал (2:0). Также румын работал на игре Лиги наций между сборными Германии и Украины (3:1).

Где следить за выступлением Шахтера в Лиге чемпионов

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