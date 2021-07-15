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Из России пытались переправить в Украину контрабандную нефть на более чем 733 млн гривен

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Россия, Четверг 15 июля 2021 11:43
Из России пытались переправить в Украину контрабандную нефть на более чем 733 млн гривен Фото: из России пытались переправить в Украину контрабандную нефть более чем 733 млн гривен (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Украину из России пытались незаконно переправить 80 тысяч тонн нефти. Общая стоимость контрабандного продукта составила более 733 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу российской таможни.

Указано, что капитан танкера "ALTAI", после загрузки 80 тысяч тонн нефти в порту Новороссийск, указал порт назначения "Аугуста" (Италия).

Однако, после выхода с территории РФ он отправился в украинский порт "Южный", где совершил выгрузку товара.

Известно, что капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти в Украину, а также указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателя груза.

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