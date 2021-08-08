ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Новоросійському порту стався викид нафти при завантаженні грецького танкера

Новость на русском →
Новоросійськ, Неділя 08 серпня 2021 01:52
У Новоросійському порту стався викид нафти при завантаженні грецького танкера Фото: у Новоросійську стався викид нафти при завантаженні грецького танкера (flickr.com/tfadam)
Автор: РБК-Україна

У Новоросійському порту стався викид нафти при завантаженні грецького танкера. Точний обсяг забруднень поки встановлюють фахівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант".

Інцидент стався біля терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК).

"При завантаженні судна Minerva Symphony (порт приписки Пірей, прапор Греції) через виносний причальний пристрій з терміналу КТК стався залповий викид сирої нафти", - повідомили в прес-службі відомства. НП сталася в морі в 6 км від берега.

Площа забруднення склала 200 кв.м. КТК усуває розлив власними силами, запиту в Росморрічфлот від власника терміналу не надходило. "Сили і засоби філії морської рятувальної служби приведені в повну готовність", - зазначили в Каспійському трубопровідному консорціумі.

Нагадаємо, що з Росії намагалися переправити в Україну контрабандну нафту на більш ніж 733 млн гривень.

Також Україна спростувала контрабанду нафти з РФ: була транзитна поставка в Білорусь.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація танкер
NEWS
УАФ підтвердила призначення Реброва новим тренером збірної України з футболу
УАФ підтвердила призначення Реброва новим тренером збірної України з футболу
DAILY
Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація