У Новоросійському порту стався викид нафти при завантаженні грецького танкера. Точний обсяг забруднень поки встановлюють фахівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант" .

Інцидент стався біля терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК).

"При завантаженні судна Minerva Symphony (порт приписки Пірей, прапор Греції) через виносний причальний пристрій з терміналу КТК стався залповий викид сирої нафти", - повідомили в прес-службі відомства. НП сталася в морі в 6 км від берега.

Площа забруднення склала 200 кв.м. КТК усуває розлив власними силами, запиту в Росморрічфлот від власника терміналу не надходило. "Сили і засоби філії морської рятувальної служби приведені в повну готовність", - зазначили в Каспійському трубопровідному консорціумі.