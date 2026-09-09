У Новоросійську уразили "Адмірал Ессен", з якого РФ запускає "Калібри" по Україні

За даними ГУР, оператори Департаменту активних дій розвідки спільно з іншими складовими Сил оборони України провели deepstrike-операцію по військово-морській базі РФ у Новоросійську.

У результаті ударів було уражено інфраструктуру російської військово-морської бази, а також фрегат "Адмірал Ессен" проєкту 11356.

Після влучання на палубній надбудові корабля виникла пожежа.

Ураження "Адмірал Ессен" важливе для України, адже цей корабель є носієм "Калібрів", якими Росія завдає ударів по Україні.