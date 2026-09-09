RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Новороссийске поразили "Адмирал Эссен", с которого РФ запускает "Калибры" по Украине

15:43 09.09.2026 Ср
1 мин
Почему этот фрегат является важной целью для Украины?
aimg Мария Науменко
Фото: русский фрегат "Адмирал Эссен" (facebook.com/mod.mil.rus)

В Новороссийске в ночь на 9 сентября украинские силы поразили фрегат "Адмирал Эссен" - носитель ракет "Калибр", применяемых РФ против Украины.

По данным ГУР, операторы Департамента активных действий разведки совместно с другими составляющими сил обороны Украины провели deepstrike-операцию по военно-морской базе РФ в Новороссийске.

В результате ударов была поражена инфраструктура российской военно-морской базы, а также фрегат "Адмирал Эссен" проекта 11356 года.

После попадания на палубной надстройке корабля возник пожар.

Поражение "Адмирал Эссен" важно для Украины, ведь этот корабль является носителем "Калибров", которым Россия наносит удары по Украине.

Напоминаем, "Адмирал Эссен" уже не в первый раз становится целью украинских сил. В августе 2026 года ГУР и Силы обороны Украины сообщали о поражении в Новороссийске фрегатов "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" , являющихся носителями ракет "Калибр", а также патрульного корабля "Василий Быков".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаГУРВойна России против Украины