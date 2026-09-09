В Новороссийске поразили "Адмирал Эссен", с которого РФ запускает "Калибры" по Украине

По данным ГУР, операторы Департамента активных действий разведки совместно с другими составляющими сил обороны Украины провели deepstrike-операцию по военно-морской базе РФ в Новороссийске.

В результате ударов была поражена инфраструктура российской военно-морской базы, а также фрегат "Адмирал Эссен" проекта 11356 года.

После попадания на палубной надстройке корабля возник пожар.

Поражение "Адмирал Эссен" важно для Украины, ведь этот корабль является носителем "Калибров", которым Россия наносит удары по Украине.