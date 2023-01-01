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У новорічну ніч росіяни залишили Херсон без світла

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Херсонська область, Неділя 01 січня 2023 02:36
У новорічну ніч росіяни залишили Херсон без світла Фото: новорічну ніч росіяни залишили Херсон без світла (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Внаслідок ворожих обстрілів у новорічну ніч Херсон та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Херсонської ОВ Ярослава Янушевича в Telegram.

Окупанти опали в об'єкт критичної інфраструктури. Без електропостачання – центр міста, мікрорайон ХБК, Білозерка, Камишани та інші села.

Найближчим часом енергетики розпочнуть ремонтні роботи, повідомив голова ОДА.

Нагадаємо, у новорічну ніч по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

В одному з районів Києва уламок впав на автомобіль. Пізніше в ОВА повідомили про атаку ворожих дронів. В області та у столиці чути вибухи, ймовірно, працює ППО.

У поліції звернулися з проханням повідомляти на спецлінію 102 про прольоти.

Подробиці про повітряну атаку читайте на РБК Україна.

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