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Новорічно-різдвяні розваги в столиці: афіша заходів для дітей з 6 до 12 січня

Україна, Київ, П'ятниця 03 січня 2025 19:30
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Новорічно-різдвяні розваги в столиці: афіша заходів для дітей з 6 до 12 січня Фото: Зимові канікули у Києві (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

З 6 до 12 січня у столиці триватимуть святкові заходи для дітей та школярів. Київські театри, музеї та бібліотеки підготували насичену програму, яка охоплює вистави, виставки, інтерактивні заняття та майстер-класи

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Департамент культури КМДА.

Театри

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:

  • 11 січня – новорічна казка "Снігова квітка"
  • 12 січня – концертно-ігрове шоу "Новорічний гармидер"

Дитячий простір "У світі казок":

  • 8, 11 січня – концертно-ігрове шоу "Зимові пригоди крукоруків"

Київський академічний театр ляльок:

  • 7 січня – "Казка про Мороза-Морозенка"
  • 8, 11 січня – "Пригоди Бурундучків: у пошуках свята"
  • 9 січня – "Новорічна сторі: блогери в театрі"
  • 10 січня – "Чарівник країни Оз"
  • 11 січня – "Попелюшка"
  • 12 січня – "Кіт у чоботях"

Театр "Маскам Рад (Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця"):

  • 11 січня – вистава "Ніч перед Різдвом"

Музеї

Музей історії міста Києва:

  • виставки: "Різдвяне місто. Київ ХІХ-ХХ століть" (до 26 січня) та "Козаки – меценати віри православної" (до 19 січня)
  • настільна гра "Українці проти москалів"

Музей окупації Києва:

  • 12 січня – квест "Модні скарби"

Музей Гетьманства:

  • до 10 січня – виставка творчих робіт учнів художнього відділення дитячої школи мистецтв № 5 ім. Л. Венедіктова Оболонського району Києва "Козацький літопис"
  • 11 січня – заняття "Знайомство з гетьманом Петром Дорошенком"

Будинок-музей М. Заньковецької:

  • 7-20 січня – виставка "Зимові янголи"

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:

  • 11, 12 січня – програма "Різдвяні канікули в музеї Ханенків!"

Бібліотеки

Молодіжна бібліотека Києва:

  • протягом місяця – "Ігродень у молодіжній"

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:

  • до 15 січня – експозиція "Сяйво новорічних свят"

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Раніше РБК-Україна писало, що зимові канікули для українських школярів у 2025 році традиційно проходять у період новорічно-різдвяних свят. Міністерство освіти і науки України (МОН) рекомендує організувати відпочинок з 30 грудня 2024 року по 10 січня 2025 року. Однак дати можуть варіюватися залежно від регіону та школи, адже навчальні заклади мають свободу у плануванні графіків.

Зокрема у Києві школярі відпочиватимуть на зимових канікулах до 12 січня 2025 року. Для учнів перших класів заплановані додаткові канікули з 17 по 22 лютого.

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