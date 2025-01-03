Новорічно-різдвяні розваги в столиці: афіша заходів для дітей з 6 до 12 січня
З 6 до 12 січня у столиці триватимуть святкові заходи для дітей та школярів. Київські театри, музеї та бібліотеки підготували насичену програму, яка охоплює вистави, виставки, інтерактивні заняття та майстер-класи
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Департамент культури КМДА.
Театри
Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:
- 11 січня – новорічна казка "Снігова квітка"
- 12 січня – концертно-ігрове шоу "Новорічний гармидер"
Дитячий простір "У світі казок":
- 8, 11 січня – концертно-ігрове шоу "Зимові пригоди крукоруків"
Київський академічний театр ляльок:
- 7 січня – "Казка про Мороза-Морозенка"
- 8, 11 січня – "Пригоди Бурундучків: у пошуках свята"
- 9 січня – "Новорічна сторі: блогери в театрі"
- 10 січня – "Чарівник країни Оз"
- 11 січня – "Попелюшка"
- 12 січня – "Кіт у чоботях"
Театр "Маскам Рад (Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця"):
- 11 січня – вистава "Ніч перед Різдвом"
Музеї
Музей історії міста Києва:
- виставки: "Різдвяне місто. Київ ХІХ-ХХ століть" (до 26 січня) та "Козаки – меценати віри православної" (до 19 січня)
- настільна гра "Українці проти москалів"
Музей окупації Києва:
- 12 січня – квест "Модні скарби"
Музей Гетьманства:
- до 10 січня – виставка творчих робіт учнів художнього відділення дитячої школи мистецтв № 5 ім. Л. Венедіктова Оболонського району Києва "Козацький літопис"
- 11 січня – заняття "Знайомство з гетьманом Петром Дорошенком"
Будинок-музей М. Заньковецької:
- 7-20 січня – виставка "Зимові янголи"
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:
- 11, 12 січня – програма "Різдвяні канікули в музеї Ханенків!"
Бібліотеки
Молодіжна бібліотека Києва:
- протягом місяця – "Ігродень у молодіжній"
Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:
- до 15 січня – експозиція "Сяйво новорічних свят"
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Раніше РБК-Україна писало, що зимові канікули для українських школярів у 2025 році традиційно проходять у період новорічно-різдвяних свят. Міністерство освіти і науки України (МОН) рекомендує організувати відпочинок з 30 грудня 2024 року по 10 січня 2025 року. Однак дати можуть варіюватися залежно від регіону та школи, адже навчальні заклади мають свободу у плануванні графіків.
Зокрема у Києві школярі відпочиватимуть на зимових канікулах до 12 січня 2025 року. Для учнів перших класів заплановані додаткові канікули з 17 по 22 лютого.
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