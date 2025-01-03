Новогодне-рождественские развлечения в столице: афиша мероприятий для детей с 6 по 12 января
С 6 по 12 января в столице пройдут праздничные мероприятия для детей и школьников. Киевские театры, музеи и библиотеки подготовили насыщенную программу, которая охватывает спектакли, выставки, интерактивные занятия и мастер-классы
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Департамент культуры КГГА.
Театры
Киевский муниципальный академический театр кукол на левом берегу Днепра:
- 11 января - новогодняя сказка "Снежный цветок"
- 12 января - концертно-игровое шоу "Новогодняя суматоха"
Детское пространство "В мире сказок":
- 8, 11 января - концертно-игровое шоу "Зимние приключения крукоруков"
Киевский академический театр кукол:
- 7 января - "Сказка о Морозе-Морозенко"
- 8, 11 января - "Приключения Бурундучков: в поисках праздника"
- 9 января - "Новогодняя стори: блогеры в театре"
- 10 января - "Волшебник страны Оз"
- 11 января - "Золушка"
- 12 января - "Кот в сапогах"
Театр "Маскам Рад (Национальный историко-архитектурный музей "Киевская крепость"):
- 11 января - спектакль "Ночь перед Рождеством"
Музеи
Музей истории города Киева:
- выставки: "Рождественский город. Киев XIX-ХХ веков" (до 26 января) и "Казаки - меценаты веры православной" (до 19 января)
- настольная игра "Украинцы против москалей"
Музей оккупации Киева:
- 12 января - квест "Модные сокровища"
Музей Гетманства:
- до 10 января - выставка творческих работ учащихся художественного отделения детской школы искусств № 5 им. Л. Венедиктова Оболонского района Киева "Казацкая летопись"
- 11 января - занятие "Знакомство с гетманом Петром Дорошенко"
Дом-музей М. Заньковецкой:
- 7-20 января - выставка "Зимние ангелы"
Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко:
- 11, 12 января - программа "Рождественские каникулы в музее Ханенко!"
Библиотеки
Молодежная библиотека Киева:
- в течение месяца - "Игродень в молодежной"
Публичная библиотека им. Леси Украинки:
- до 15 января - экспозиция "Сияние новогодних праздников"
Городская власть напоминает о важности соблюдения правил безопасности и реагирования на сигналы воздушной тревоги.
Ранее РБК-Украина писало, что зимние каникулы для украинских школьников в 2025 году традиционно проходят в период новогодне-рождественских праздников. Министерство образования и науки Украины (МОН) рекомендует организовать отдых с 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года. Однако даты могут варьироваться в зависимости от региона и школы, ведь учебные заведения имеют свободу в планировании графиков.
В частности, в Киеве школьники будут отдыхать на зимних каникулах до 12 января 2025 года. Для учеников первых классов запланированы дополнительные каникулы с 17 по 22 февраля.
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