Новогодне-рождественские развлечения в столице: афиша мероприятий для детей с 6 по 12 января

С 6 по 12 января в столице пройдут праздничные мероприятия для детей и школьников. Киевские театры, музеи и библиотеки подготовили насыщенную программу, которая охватывает спектакли, выставки, интерактивные занятия и мастер-классы

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Департамент культуры КГГА .

Ранее РБК-Украина писало, что зимние каникулы для украинских школьников в 2025 году традиционно проходят в период новогодне-рождественских праздников. Министерство образования и науки Украины (МОН) рекомендует организовать отдых с 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года. Однако даты могут варьироваться в зависимости от региона и школы, ведь учебные заведения имеют свободу в планировании графиков.

В частности, в Киеве школьники будут отдыхать на зимних каникулах до 12 января 2025 года. Для учеников первых классов запланированы дополнительные каникулы с 17 по 22 февраля.

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