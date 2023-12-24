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Новорічні свята без пожежі: як встановити ялинку безпечно

Неділя 24 грудня 2023 21:46
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Новорічні свята без пожежі: як встановити ялинку безпечно Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Лічені дні до Нового року - пора прикрашати ялинку. Але навіть тут важливо дотримуватися правил безпеки, щоб не допустити пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України та прес-службу Бершадської місько ради.

З настанням грудня у продажу з'являються новорічні ялинки. Цей атрибут свята приносить радість і атмосферу затишку в кожну оселю. Однак важливо пам'ятати, що ялинка може стати причиною пожежі.

Щоб уникнути неприємностей, рятувальники радять встановлювати ялинку на стійкій основі, убезпеченій від можливого падіння.

Крім того, щоб різдвяні та новорічні свята пройшли без пожежі необходно дотримуватися таких правил:

  • встановіть ялинку не менше ніж на метро від опалювальних приладів, джерел відкритого вогню та меблів;
  • не використовуйте саморобні та несертифіковані електричні гірлянди;
  • не застосовуйте для ілюмінації ялинки свічки, бенгальські вогні тощо;
  • не прикращайте ялинку ватою, папером та целулоїдними іграшками;
  • вимикайте з розетки святкову ілюмінацію при виході з будинку.

Дотримання цих простих правил допоможе вам безпечно встановити ялинку та насолодитися святом без тривог.

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