Новогодние праздники без пожара: как установить елку безопасно
Считанные дни до Нового года - пора украшать елку. Но даже здесь важно соблюдать правила безопасности, чтобы не допустить пожара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины и пресс-службу Бершадского городского совета.
С наступлением декабря в продаже появляются новогодние елки. Этот атрибут праздника приносит радость и атмосферу уюта в каждый дом. Однако важно помнить, что елка может стать причиной пожара.
Чтобы избежать неприятностей, спасатели советуют устанавливать елку на устойчивой основе, защищенной от возможного падения.
Кроме того, чтобы рождественские и новогодние праздники прошли без пожара необходимо соблюдать следующие правила:
- установите елку не менее чем на метро от отопительных приборов, источников открытого огня и мебели;
- не используйте самодельные и несертифицированные электрические гирлянды;
- не применяйте для иллюминации елки свечи, бенгальские огни и тому подобное;
- не украшайте елку ватой, бумагой и целлулоидными игрушками;
- выключайте из розетки праздничную иллюминацию при выходе из дома.
Соблюдение этих простых правил поможет вам безопасно установить елку и насладиться праздником без тревог.
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