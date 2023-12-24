Новогодние праздники без пожара: как установить елку безопасно

Считанные дни до Нового года - пора украшать елку. Но даже здесь важно соблюдать правила безопасности, чтобы не допустить пожара.

С наступлением декабря в продаже появляются новогодние елки. Этот атрибут праздника приносит радость и атмосферу уюта в каждый дом. Однако важно помнить, что елка может стать причиной пожара.

Чтобы избежать неприятностей, спасатели советуют устанавливать елку на устойчивой основе, защищенной от возможного падения.

Кроме того, чтобы рождественские и новогодние праздники прошли без пожара необходимо соблюдать следующие правила:

установите елку не менее чем на метро от отопительных приборов, источников открытого огня и мебели;

не используйте самодельные и несертифицированные электрические гирлянды;

не применяйте для иллюминации елки свечи, бенгальские огни и тому подобное;

не украшайте елку ватой, бумагой и целлулоидными игрушками;

выключайте из розетки праздничную иллюминацию при выходе из дома.

Соблюдение этих простых правил поможет вам безопасно установить елку и насладиться праздником без тревог.

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