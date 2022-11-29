Новорічна ялинка в Києві буде максимально енерговідповідальною, - Yasno

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко відреагував на публікацію на сторінці енергокомпанії щодо київської ялинки і заявив, що насправді головна ялинка України цього року буде енерговідповідальною і водночас святковою.

"Колеги вітали рішення міської влади цього року зекономити електроенергію та ставити ялинку без ілюмінації і гірлянд. І щоб показати всім, скільки саме економиться електроенергії завдяки відмові від ілюмінації - ми вирішили зробити інфографіку. Але контекст зчитали інакше. Десь вийшли відверто перекручені публікації. Новорічна ялинка буде і буде максимально енерговідповідальною, але все одно святковою для всіх нас. Пост який невірно зчитали - зняли. На жаль, інколи трапляються подібні історії. Вибачайте", - написав Коваленко.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю РБК-Україна повідомив, що головна ялинка цього року буде встановлена за спонсорські кошти, а також що вона буде невеликою і "без новорічного пафосу". Підсвічувати ялинку планується лише на свята і не від мережі, а від електрогенератора.