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Новогодняя елка в Киеве будет максимально энергоответственной, - Yasno

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Вторник 29 ноября 2022 12:49
Новогодняя елка в Киеве будет максимально энергоответственной, - Yasno Фото: новогодняя елка в Киеве будет максимально энергоответственной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко отреагировал на публикацию на странице энергокомпании по поводу киевской елки и заявил, что на самом деле главная елка Украины в этом году будет энергоответственной и одновременно праздничной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коваленко в Facebook.

"Коллеги приветствовали решение городских властей в этом году сэкономить электроэнергию и ставить елку без иллюминации и гирлянд. И чтобы показать всем, сколько именно экономится электроэнергии благодаря отказу от иллюминации - мы решили сделать инфографику. Но контекст считали иначе. Где вышли откровенно извращенные публикации. Новогодняя ялин будет и будет максимально энергоответственной, но все равно праздничной для всех нас. Пост неверно считали - сняли. К сожалению, иногда случаются подобные истории. Извините", - написал Коваленко.

Новогодняя елка в Киеве будет максимально энергоответственной, - YasnoНовогодняя елка в Киеве будет максимально энергоответственной, - Yasno

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко в интервью РБК-Украина сообщил, что главная елка в этом году будет установлена на спонсорские средства, а также что она будет небольшой и "без новогоднего пафоса". Подсвечивать елку планируется только по праздникам и не от сети, а от электрогенератора.

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