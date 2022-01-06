Новопостроенная объездная разгрузила Днепр от транзитного транспорта, - ОГА

"В Днепропетровской области строят и обновляют государственные трассы, ремонтируют местные автодороги. От качества дорог зависит жизнь населенных пунктов, благополучие и безопасность жителей. Южного обхода днепряне ждали давно. Сейчас первой объездной областного центра уже пользуются и водители транзитного транспорта, и местные", - рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Первую в истории Днепра объездную дорогу построили в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Это трасса 1-й категории с двумя полосами движения в каждую сторону. На пересечении с улицей Аэропортовской построена удобная двухуровневая развязка, разделяющая два потока: транзита и местного транспорта.

"Новая объездная значительно разгрузила Днепр от движущихся по Южному мосту автомобилей в направлении Запорожья. В первую очередь - улицы Яснополянскую и Космическую. Фуры больше не портят там дорожное покрытие", - отметил начальник Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

В настоящее время продолжается также строительство Северного обхода Днепра.