Новозбудована об'їзна розвантажила Дніпро від транзитного транспорту, - ОДА

"На Дніпропетровщині будують та оновлюють державні траси, ремонтують місцеві автошляхи. Від якості доріг залежить життя населених пунктів, добробут і безпека мешканців. На Південний обхід дніпряни чекали давно. Нині першою об’їзною обласного центру вже користуються і водії транзитного транспорту, і місцеві", - розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Першу в історії Дніпра об’їзну дорогу збудували у межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Це траса 1-ї категорії, з двома смугами руху у кожен бік. На перетині із вулицею Аеропортівською збудована зручна дворівнева розв’язка, яка розділяє два потоки: транзиту і місцевого транспорту.

"Нова об’їзна значно розвантажила Дніпро від автівок, що рухаються Південним мостом у напрямку Запоріжжя. Найперше - вулиці Яснополянську та Космічну. Фури більше не псують там дорожнє покриття", - наголосив начальник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

Нині триває також будівництво Північного обходу Дніпра.