Новообраний президент Чехії пообіцяв продовжити підтримку України

Чеська Республіка на чолі з новим президентом буде й надалі підтримувати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Чехії Петра Павела в Twitter.

Сьогодні, 26 січня, після розмови з президентом України Володимиром Зеленським Павел заявив, що Україна й надалі може покладатися на підтримку Чеської Республіки.

Він також подякував Зеленському за його привітання, щодо результатів виборів президента Чехії та за запрошення відвідати Київ.