Новопризначена суддя у справі Крисіна взяла самовідвід

Слухати заява Ольги Просалової про відвід буде суддя Тетяна Щасна

Суддя Дарницького суду Києва Ольга Просалова, призначена раніше головуючою у кримінальному провадженні проти Юрія Крисіна, обвинувачуваного у вбивстві в 2014 році журналіста В'ячеслава Єремія, взяла самовідвід. Про це повідомила потерпіла у справі дружина Єремія Світлана Кирилаш Facebook.

"Суддя Просалова заявила самовідвід. А слухати її заяву буде Тетяна Щасна (нагадаю, розглядала третю заяву сторони захисту про відвід Леонтюк, тоді відмовила в задоволенні)", - написала Кирилаш.

Отже, друзі, суддя Просалова заявила самовідвід. А слухати її заяву буде Тетяна Щасна (нагадаю, розглядала третю заяву... Опубліковано Svetlana Kirilash Понеділок, 30 липня 2018 р.

Суддя Ольга Просалова була обрана головуючою у справі Юрія Крисіна і Сергія Чемеса 27 липня.

Зазначимо, в грудні 2017 року Шевченківський районний суд міста Києва визнав Юрія Крисіна винним у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія.

За вироком суду, Крисіну призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі умовно із звільненням від відбування покарання з іспитовим терміном на 2 роки. Згодом ГПУ подала до суду апеляційну скаргу на вирок Крисіну.

Нагадаємо, 26 липня прокурор у справі Крисіна Олексій Донський повідомив, що розгляд почнеться з самого початку - з підготовчого засідання, оскільки судді Любові Леонтюк задовольнили відведення.

Захист Юрія Крисіна 4 рази подавав заяву про відвід судді Любові Леонтюк.