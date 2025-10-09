У новому житловому законодавстві передбачать запобіжники для банків: Шуляк розповіла деталі

Серед останніх змін - пропонують можливість користування пільговою іпотекою лише один раз. Однак це не єдиний запобіжник, на якому наполягають банки.

За її словами, відпрацювання правок щодо фінансово-кредитних механізмів, передбачених законопроєктом "Про основні засади житлової політики" відбувається за участі представників Національної асоціації банків України, Мінвідновлення, НАБУ, народні депутати, а також експерти з питань житлової політики та фінансового права.

Одна з тем законопроєкту, яка викликає дискусії з представниками банківської сфери, стосується забезпечення предмету іпотеки та норм, що регулюють фінансово-кредитні механізми підтримки будівництва й придбання житла. Тому наразі метою доопрацювання норм законопроєкту, які безпосередньо цього стосуються, є забезпечення балансу між правом людини на житло та правом банку повернути видані кошти.

"Ми говоримо про те, що визначає практичну життєздатність усього законопроєкту, адже житлова політика – це не лише про соціальну справедливість, а й про економічну відповідальність. Коли держава бере участь у підтримці людини, вона має одночасно зберігати передбачуваність для фінансових інституцій, що кредитують це житло", - акцентувала Олена Шуляк.

Вона додала, що зараз доопрацювання норм стосовно фінансово-кредитних механізмів зосереджено на питаннях про те, як узгодити конституційне право на житло зі спеціальними нормами Закону "Про іпотеку", що передбачають позасудові способи стягнення, як уникнути колізій між житловим і цивільним законодавством та як зробити державну підтримку не лише соціальним жестом, а й фінансово збалансованим інструментом, який не стримує розвиток ринку іпотеки.

Норми щодо відчуження житла, яке придбано за допомогою пільгових іпотечних програм, активно допрацьовуються задля створення максимально ефективного інструменту, який і вирішуватиме житлове питання громадян, і одночасно не суперечитиме чинним нормам законодавство про іпотеку.

"Право на житло не повинно знищувати сам інститут іпотеки. Якщо держава створює десятирічну заборону на відчуження житла, придбаного за державною підтримкою, вона має водночас забезпечити правову можливість звернення стягнення у разі неплатежів, щоб не підривати довіру до ринку кредитування", - зауважила Олена Шуляк.

Як зазначила парламентарка, це важливо враховувати, оскільки пільгових іпотечних програм, передбачених у новому законодавстві, буде декілька. Тому їхнє функціонування матиме вплив на банківський сектор загалом.