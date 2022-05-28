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Новому послу США в Україні видали візу

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Вашингтон, Субота 28 травня 2022 20:21
Новому послу США в Україні видали візу Фото: новий посол США в Україні Бріджит Брінк (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Новий посол США в Україні Бріджит Брінк отримала українську візу. Тепер вона зможе прибути до посольства в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посла України в США Оксани Маркарової.

"Велике задоволення видати візу і зустрітися з колегою - новим послом США в Україні Бріджит Брінк. В України завжди були кращі керівники американського дипломатичного представництва, які були не тільки високопрофесійними дипломатами, а й прекрасними людьми і прикладами публічного служіння. І цей раз не став винятком", - зазначила Маркарова.

Нагадаємо, 19 травня американський Сенат одноголосно затвердив кандидатуру Брінк на посаду посла США в Україні.

До цього призначення він була послом у Словаччині. Вважається досвідченим дипломатом.

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Сполучені Штати Америки Оксана Маркарова
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